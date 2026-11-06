Per la Fiorentina anche un nuovo analista scientifico delle prestazioni

Da qualche giorno Paolo Vanoli si avvale anche del contributo di due nuovi innesti, il preparatore atletico spagnolo Erik Roqueta Capilla e lo sport performance data scientist Alessio Rossi. Quest'ultimo, in qualità di consulente, analizza con metodologie scientifiche i dati sulla performance dei giocatori aiutandoli ad aumentare le prestazioni, supportando così l'allenatore nella loro gestione. Rossi è nato a Pisa e tra le precedenti esperienze oltre al Verona dal 2022 al 2024 ha due stagione, fino al giugno scorso, nell'Olympique Marsiglia.