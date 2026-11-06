Per la Fiorentina anche un nuovo analista scientifico delle prestazioni
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Da qualche giorno Paolo Vanoli si avvale anche del contributo di due nuovi innesti, il preparatore atletico spagnolo Erik Roqueta Capilla e lo sport performance data scientist Alessio Rossi. Quest'ultimo, in qualità di consulente, analizza con metodologie scientifiche i dati sulla performance dei giocatori aiutandoli ad aumentare le prestazioni, supportando così l'allenatore nella loro gestione. Rossi è nato a Pisa e tra le precedenti esperienze oltre al Verona dal 2022 al 2024 ha due stagione, fino al giugno scorso, nell'Olympique Marsiglia.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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