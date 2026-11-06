Per la Fiorentina anche un nuovo analista scientifico delle prestazioni

Per la Fiorentina anche un nuovo analista scientifico delle prestazioniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:45Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Da qualche giorno Paolo Vanoli si avvale anche del contributo di due nuovi innesti, il preparatore atletico spagnolo Erik Roqueta Capilla e lo sport performance data scientist Alessio Rossi. Quest'ultimo, in qualità di consulente, analizza con metodologie scientifiche i dati sulla performance dei giocatori aiutandoli ad aumentare le prestazioni, supportando così l'allenatore nella loro gestione. Rossi è nato a Pisa e tra le precedenti esperienze oltre al Verona dal 2022 al 2024 ha due stagione, fino al giugno scorso, nell'Olympique Marsiglia.