Fazzini è il secondo sorriso viola del 2026: l'ex Empoli è tornato in gruppo

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il report che la nostra redazione ha fatto a proposito dell'allenamento mattutino svolto oggi dalla Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli ha sostenuto una seduta di scarico (chi non ha giocato ha lavorato a pieno regime). Secondo quanto raccolto dal nostro portale era in gruppo regolarmente anche Jacopo Fazzini, che nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con un problema alla caviglia. Il centrocampista dovrebbe, dunque, tornare a disposizione per la gara di campionato in programma mercoledì sera contro la Lazio all'Olimpico.