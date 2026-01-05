Fazzini è il secondo sorriso viola del 2026: l'ex Empoli è tornato in gruppo

Fazzini è il secondo sorriso viola del 2026: l'ex Empoli è tornato in gruppoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il report che la nostra redazione ha fatto a proposito dell'allenamento mattutino svolto oggi dalla Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli ha sostenuto una seduta di scarico (chi non ha giocato ha lavorato a pieno regime). Secondo quanto raccolto dal nostro portale era in gruppo regolarmente anche Jacopo Fazzini, che nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con un problema alla caviglia. Il centrocampista dovrebbe, dunque, tornare a disposizione per la gara di campionato in programma mercoledì sera contro la Lazio all'Olimpico. 

Leggi anche: Dal Viola Park, allenamento di scarico: presente anche Fazzini