Fagioli e la perenne ricerca di certezze: ora gli serve un nuovo ruolo

Uno dei pezzi più leggi oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato a Nicolò Fagioli, alla luce della brutta prestazione di ieri contro il Napoli (la sua in modo particolare): in questo momento Fagioli avrebbe bisogno di certezze, per ritrovare fiducia in se stesso e nelle sue giocate. Nicolussi Caviglia entrando è sembrato più a suo agio in quel ruolo ed ha dato modo ai compagni di reparto di inserirsi di più (complice un sistema di gioco diverso con Fazzini e due punte e complice anche il calo del Napoli sul 3-0) ma sarebbe sbagliato metterli a confronto. Pioli saprà sicuramente sfruttare meglio le qualità di Fagioli, non considerandolo l'alter ego o il rivale di Nicolussi Caviglia, ma mettendolo in condizione di dare un contributo migliore in base alle caratteristiche, magari da mezzala dove lo scorso campionato, pur a sprazzi, aveva fatto vedere qualcosa di buono e illuminante per il gioco viola.