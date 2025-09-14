FirenzeViola Fagioli, su la testa! Ma con un vestito tagliato su misura

Mediana a due prima e regista a 3 poi, due ruoli che per ora non hanno certo fatto vedere il miglior Niccolò Fagioli. Tutti siamo d'accordo nel dire che questa sarà o per lo meno dovrebbe essere la sua stagione, quella della consacrazione e della continuità, lontano dalle voci extra campo che hanno destabilizzato la sua serenità nella scorsa. Lo stesso Pradè in settimana ha parlato di uno step fino a diventare, scherzando ovviamente, "Fagiolone". Ma se nelle altre due partite non aveva brillato, in quella con il Napoli la posizione centrale nel centrocampo a tre tanto invocato si è rivelata poco felice.

Troppo Napoli, annientato da regista viola

Abbassandosi, Lobokta, uno dei meno appariscenti forse ma sempre uno dei migliori del Napoli, lo ha schiacciato ancora di più contro la difesa e comunque annientato. Così da impedirgli di fare gioco e innescare compagni in attacco e nello stesso tempo in fase difensiva Fagioli ha sofferto l'aggressività e il pressing del Napoli che ha giocato a grande ritmo ed intensità almeno fin quando è rimasto in campo lui. Certo è stato più merito del Napoli che demerito di Fagioli, è bene sottolinearlo anche perché il centrocampo partenopeo non lo scopriamo in questa partita, ma impostata così la Fiorentina fatica troppo.

Non un vice Nicolussi Caviglia ma un vestito migliore

Ecco perché in questo momento Fagioli avrebbe bisogno di certezze, per ritrovare fiducia in se stesso e nelle sue giocate. Nicolussi Caviglia entrando è sembrato più a suo agio in quel ruolo ed ha dato modo ai compagni di reparto di inserirsi di più (complice un sistema di gioco diverso con Fazzini e due punte e complice anche il calo del Napoli sul 3-0) ma sarebbe sbagliato metterli a confronto. Pioli saprà sicuramente sfruttare meglio le qualità di Fagioli, non considerandolo l'alter ego o il rivale di Nicolussi Caviglia, ma mettendolo in condizione di dare un contributo migliore in base alle caratteristiche, magari da mezzala dove lo scorso campionato, pur a sprazzi, aveva fatto vedere qualcosa di buono e illuminante per il gioco viola.