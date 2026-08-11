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Sempre più vicino l'esordio in Coppa: la Fiorentina prepara la sfida, il programma
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Meno tre al debutto stagionale: la Fiorentina si prepara ad affrontare il Benevento in Coppa Italia nella serata che precede Ferragosto, venerdì alle 21:15 al Franchi. Sarà l'esordio in gare ufficiali per Fabio Grosso sulla panchina viola e probabilmente la prima apparizione per diversi giocatori arrivati in estate. La squadra capitanata da De Gea continuerà dunque la preparazione con una seduta di allenamento prevista al Viola Park.
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CalciomercatoDal grande esterno alla punta e alle cessioni: tre settimane a fine mercato, cosa aspettarsi ancora
Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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