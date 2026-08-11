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Sempre più vicino l'esordio in Coppa: la Fiorentina prepara la sfida, il programma

Sempre più vicino l'esordio in Coppa: la Fiorentina prepara la sfida, il programmaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Meno tre al debutto stagionale: la Fiorentina si prepara ad affrontare il Benevento in Coppa Italia nella serata che precede Ferragosto, venerdì alle 21:15 al Franchi. Sarà l'esordio in gare ufficiali per Fabio Grosso sulla panchina viola e probabilmente la prima apparizione per diversi giocatori arrivati in estate. La squadra capitanata da De Gea continuerà dunque la preparazione con una seduta di allenamento prevista al Viola Park.