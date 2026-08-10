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La Fiorentina vuole Pellegrino: il bomber 'figlio di papà' che usa soprattutto la testa
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Il futuro di Kean e Piccoli nella Fiorentina non è ancora ben definito, con il primo che sembra poter restare e il secondo che ha la valigia pronta direzione Bologna. Tra i due intanto è spuntato ormai da tempo Mateo Pellegrino, uno di quei profili che, così come Thorstvedt, sembra promesso sposo e basterà un cenno di Paratici per mettere nero su bianco. Magari dopo la Coppa Italia? Venerdì infatti anche il Parma, così come la Fiorentina, sarà in campo, alle 18 contro il Catania. Su FirenzeViola.it abbiamo dedicato un focus al centravanti argentino, grande obiettivo di mercato dei viola.
Pellegrino con il calcio e i colpi di testa nel dna, garantiscono padre e zio
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FirenzeViolaCessioni da definire e la bandiera a scacchi dietro l’angolo, Grosso si prepara alle prime sfide
Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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