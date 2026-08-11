FirenzeViola Da Batistuta a Dzeko, la 9 della Fiorentina ora tocca a Moise Kean

vedi letture

La 9 della Fiorentina va sulle spalle di Moise Kean. Una scelta che non può essere banale, soprattutto in una stagione speciale come quella del Centenario viola. Il numero del centravanti per eccellenza è stato assegnato oggi all'attaccante classe 2000,- che finora ha indossato la numero 20 - chiamato a raccogliere un'eredità importante e a dare continuità a una tradizione che, a Firenze, ha avuto protagonisti assoluti.

Chi ha vestito la numero 9 nella storia della Fiorentina

Tra i nomi impossibili da dimenticare c'è naturalmente Gabriel Omar Batistuta, il centravanti che più di ogni altro ha trasformato il numero 9 in un simbolo a Firenze. Gol, record, trofei e un rapporto speciale con la città: Batigol è ancora oggi il riferimento quando si parla di attaccanti viola. Ma l'hanno indossata anche attaccanti del calibro di Gilardino, Borgonovo e Riganò. L'eredità per Kean è pesante.

Negli ultimi anni diversi flop

Negli anni più recenti, la 9 è stata indossata da centravanti con fortune non proprio eccelse. Da Giovanni Simeone a Dusan Vlahovic, passando per gli ultimi protagonisti in ordine cronologico: Dzeko, Beltran e Arthur Cabral. Non proprio calciatori che hanno scritto la storia del club gigliato. Ora il numero passa a Kean, che ha già dimostrato di poter essere un riferimento offensivo importante. La scorsa stagione ha alternato momenti brillanti ad altri più complicati, ma la Fiorentina ha scelto di puntare ancora su di lui. Dopo aver indossato il 20, il centravanti avrà sulle spalle un numero pesante. La 9 che fu di tanti grandi bomber viola, adesso è nuovamente sua.