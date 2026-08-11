FirenzeViola Gudmundsson torna all'antico: la numero 11 per tornare quello di Genova

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Albert Gudmundsson torna al passato. L'attaccante islandese della Fiorentina nella prossima stagione indosserà la maglia numero 11, la stessa scelta fatta durante la sua esperienza al Genoa. Una decisione che arriva in una stagione particolare per il club viola, con la 10 ritirata in onore di Giancarlo Antognoni, e che permette così all'islandese di riabbracciare un numero legato a uno dei periodi più importanti della sua carriera.

Proprio con l'11 sulle spalle Gudmundsson ha vissuto la sua definitiva consacrazione nel calcio italiano. Arrivato al Genoa nel gennaio 2022, l'islandese è diventato progressivamente uno dei giocatori più importanti della squadra rossoblù, fino alla straordinaria stagione 2023/24, quando ha realizzato 14 gol in 35 presenze in Serie A, il suo miglior rendimento nel massimo campionato, che gli ha garantito il trasferimento a Firenze.

L'esperienza in viola è iniziata tra infortuni e difficoltà, ma il club ha comunque deciso di puntare su di lui, acquistandolo definitivamente dal Genoa nell'estate 2025 e quest'anno, sebbene la sua posizione resti in bilico, potrebbe essere la stagione del riscatto e del rilancio per un calciatore che a 29 anni deve ritrovare se stesso.