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Ancora Rolly: Mandragora rimane centrale nella Fiorentina del futuro

Ancora Rolly: Mandragora rimane centrale nella Fiorentina del futuroFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

Rolando Mandragora sta vivendo l'ennesima estate in cui, almeno secondo le regole del mercato, si vede retrocesso in panchina in favore dei nuovi arrivi. Tanto da pensare che, in caso di offerta concreta, potrebbe anche essere presa in considerazione la sua cessione. La Fiorentina però, al momento sembra tutt'altro che intenzionata a valutarne l'addio. Stesso discorso per il centrocampista che vuole restare e che è disponibile, come in passato, a giocarsi il posto partendo da una posizione di svantaggio.  

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