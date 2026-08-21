Domani al via il 47° Torneo Internazionale "Nereo Rocco": tutte le informazioni

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Prenderà il via domani il 47° Torneo Internazionale "Nereo Rocco", grande vetrina del calcio giovanile europeo a Firenze. Dal 22 al 26 agosto 16 formazioni della categoria Allievi 2010 si sfideranno nel torneo organizzato dall'U.S. Settignanese: tra le partecipanti Milan, Parma, Como, Partizan Belgrado, Sturm Graz ed i campioni in carica dell'Empoli.

La manifestazione rappresenta una delle rassegne calcistiche giovanili più prestigiose d'Europa, unendo tradizione sportiva, valore formativo e scouting internazionale. Il torneo vedrà sfidarsi 16 formazioni suddivise in quattro gironi all'italiana, con una forte presenza di club professionistici italiani, realtà internazionali e società del territorio:

Girone A: Empoli F.C., Pisa, Spezia Calcio, U.S. Affrico

Girone B: Parma Calcio, Partizan Belgrado (Serbia), Siena, U.S. Settignanese

Girone C: Como F.C., S.S. Arezzo, Sestese Calcio, Sturm Graz (Austria)

Girone D: A.C. Milan, Carrarese, Pafos F.C. (Cipro), U.S. Città di Pontedera

Le gare della fase a gironi si disputeranno da sabato 22 a lunedì 24 agosto su tre campi: lo storico Stadio "Ferruccio Valcareggi" di Firenze (sede principale dell'evento), l'Impianto "Romagnoli B" (Sancat) e il sintetico de "I Ponti" a Bagno a Ripoli.

Un'apertura speciale arricchirà la manifestazione: per la prima volta nella storia del torneo l'Inno d'Italia sarà intonato dal vivo dalla celebre soprano Antonella Capanni. I calci d'inizio delle prime tre partite saranno affidati a ospiti d'eccezione: Letizia Perini, assessora allo Sport del Comune di Firenze, darà il via alla prima partita sabato 22 alle 16 (U.S. Settignanese – Partizan Belgrado, Stadio “Ferruccio Valcareggi”), mentre per i due match successivi scenderanno in campo l’AD della U.S. Settignanese Domenico Iuliano (A.C. Milan – Pafos F.C, ore 17:30 Stadio “Ferruccio Valcareggi”) ed il presidente della FIGC Toscana Paolo Mangini (Como F.C. – Sturm Graz, ore 19 Stadio “Ferruccio Valcareggi”).

Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase finale. Il calendario completo delle partite è disponibile su https://settignanese.com/torneo-nereo-rocco/torneo-nereo-rocco/.

“Il Torneo Nereo Rocco è la punta di diamante della nostra società. Giunta alla 47ª edizione, la manifestazione si conferma una vetrina internazionale di altissimo livello che fa dialogare realtà diverse attraverso la passione per il pallone, come dimostra l'inedita presenza di una compagine di Cipro - dichiara l’AD della U.S. Settignanese, Domenico Iuliano -. Un sentito grazie va a tutte le società partecipanti per aver creduto in questo appuntamento. Il campo decreterà un solo vincitore, ma il vero successo sarà vedere ogni atleta maturare come calciatore e come persona. Il segreto per imparare a vincere risiede proprio nella capacità di fare tesoro di ogni momento, comprese le battute d'arresto”.

Storia, tradizione e la memoria del "Paron"

Nato originariamente come Trofeo "Giglio di Firenze" presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano sotto la presidenza di Andrea Daliana e grazie all'impulso del Dott. Fino Fini, l'evento ha assunto nel 1981 la sua denominazione definitiva dedicata alla leggenda del calcio Nereo Rocco, per intuizione di Franco Nannotti e con il pieno assenso della famiglia Rocco. Nel corso degli oltre quattro decenni di storia, la kermesse ha consolidato uno status tecnico e d'immagine accostabile ai più alti vertici delle manifestazioni giovanili internazionali.



“Celebrare la memoria di Nereo Rocco attraverso questo torneo è per noi un immenso motivo di orgoglio — sottolinea con entusiasmo il presidente della U.S. Settignanese, Maurizio Romei —. Da quasi 50 anni questa manifestazione rappresenta un autentico fiore all'occhiello per la nostra società e un vanto per l'intera città. Anche quest'anno il livello in campo sarà altissimo e ci aspettiamo una straordinaria cornice di pubblico a riempire gli spalti”.

La "Culla dei Campioni" e l'Albo d'Oro

Nel corso delle sue 46 edizioni passate, il torneo è stato un trampolino di lancio per campioni del mondo, campioni d'Europa e protagonisti della Serie A e del calcio globale: da Fabio Cannavaro a Federico Chiesa, passando per Christian Vieri, Vincenzo Montella, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Francesco Toldo, Federico Bernardeschi, Bernard Diomède, Santiago Cañizares, Igor Tudor, Adem Ljajić e Matija Nastasić.

L'albo d'oro annovera i più importanti club italiani e internazionali: la Fiorentina detiene il record di vittorie (tra cui i successi nel 1987, 1988, 1989, 1991, 1995, 1996, 1997, 2008, 2018), affiancata dalle plurime affermazioni di Partizan Belgrado ed Empoli (vincitore dell'ultima edizione 2025), oltre a club del calibro di Milan, Bologna, Napoli, Torino, Dinamo Zagabria, Zenith San Pietroburgo e Deportivo Cali