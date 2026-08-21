Calciomercato Kean-Como, contatti continui. L'agente a lavoro e la Fiorentina in attesa: la situazione

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Contatti continui tra Fiorentina e Como per Moise Kean: l'agente dell'attaccante al lavoro per trovare l'intesa. Viola a caccia del sostituto

Entra nel vivo la trattativa tra Fiorentina e Como per Moise Kean. Nelle ultime ore i contatti si sono fatti più fitti, anche perché è entrato in scena Alessandro Lucci, agente del calciatore, che sta lavorando per ridurre la distanza tra le parti per arrivare all'accordo definitivo. La Fiorentina continua a chiedere non meno di 40 milioni, il Como sta lavorando a un'offerta che, comprensiva di bonus, si avvicini molto a questa richiesta.

La Fiorentina cerca il sostituto

Il club viola ancora non ha dato il via libera perché il rilancio ufficiale da 40 milioni di euro ancora non è arrivata. Però contestualmente sta iniziando a guardarsi intorno per la possibile sostituzione della punta della Nazionale. Detto di Andrea Pinamonti, giocatore in uscita dal Sassuolo, Paratici ha però in mente anche altri profili, che potrebbero coinvolgere anche Lucca in uscita dal Napoli.

Kean ha dato il via libera

Siamo dunque entrati nella fase calda per l'eventuale addio di Kean, che dal canto suo non ha mai spinto per essere ceduto ma che allo stesso tempo sarebbe pronto a viaggiare in direzione del Lago di Como. L'accordo economico per l'attaccante non è un problema e Fabregas lo ha già convinto a distanza del ruolo che ricoprirebbe in un Como formato Champions.