Oggi la conferenza di Pellegrino: l'orario e come seguirla in diretta

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La Fiorentina si prepara a presentare ufficialmente un altro dei suoi nuovi acquisti.Oggi alle ore 14:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Mateo Pellegrino, attaccante argentino prelevato dal Parma questa estate. L’appuntamento è fissato presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, dove il nuovo giocatore viola incontrerà per la prima volta i rappresentanti dei media dopo il suo arrivo a Firenze. Sarà l’occasione per conoscere le prime sensazioni di Pellegrino, ascoltare le sue parole sulla nuova avventura e fare il punto sugli obiettivi personali e di squadra.

La conferenza sarà trasmessa come sempre in streaming dai canali ufficiali della Fiorentina, mentre su Radio Firenzeviola sarà possibile ascoltare il giocatore e su Firenzeviola.it ci sarà la diretta testuale delle sue parole.