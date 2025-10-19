Dentro Sohm e Dzeko per i minuti finali della Fiorentina col Milan

Giacomo A. Galassi

Dopo il gol preso su calcio di rigore, Pioli inserisce all'89' Dzeko e Sohm per i minuti finali di Milan-Fiorentina. Toccherà a loro due provare ad invertire il risultato che vede i rossoneri avanti 2-1.