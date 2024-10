DE GEA, Le celebrazioni e i commenti alla prestazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono le celebrazioni di David De Gea dopo i due rigori e la prestazione monstre contro il Milan domenica scorsa. Tra chi invoca già delle riflessioni per prolungare l'attuale accordo con la Fiorentina e i paragoni importanti per la storia viola, ci sono state anche le parole di Federico Marchetti a Radio Firenzeviola, ultimo portiere a parare due rigori in una partita di Serie A, dicendo: "Per quanto riguarda la mia ottica nel parare i rigori, ho avuto più difficoltà ad affrontare lo stesso rigorista. In quel caso per due volte si presentò sul dischetto Mbakogu e mi ricordo che feci una finta. De Gea ha avuto due rigoristi diversi e era preparato su quali fossero le loro soluzioni. Poi è stato anche fortunato e ovviamente bravissimo". (CLICCA QUI PER L'INTERVENTO COMPLETO).

C'è stata poi la storia del giovane Martino, portiere di 16 anni della Sales Under17 che ha scoperto di essere affetto da Leucemia e che spera di poter incontrare il suo idolo.