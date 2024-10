GIANI A RFV, Per Martino partita più importante. ACF...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il giornalista del Corriere Fiorentino Tommaso Giani è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di Martino, il portiere di 16 anni della Sales Under17 che ha scoperto di essere affetto da Leucemia. Giani ha scritto un articolo questa mattina sul quotidinao fiorentino raccontando la storia del giovane estremo difensore, queste le sue parole: "A Martino è stata diagnosticata la leucemia pochi giorni fa. Io lo avevo conosciuto nell'ambito di un progetto con il settore giovanile della Figc con cui seguo 10 squadre in Toscana, tra cui la Sales. Fra poco incontrerò questi ragazzi che proprio per questo progetto entreranno nel dormitorio dell'albergo popolare di Firenze in Piazza Tasso e faranno amicizia con i senza tetto che lì abitano. Questo è stato il presupposto ch mi ha fatto conoscere anche Martino. Io sono un diacono della Chiesa Cattolica ma sono innamorato del pallone e quindi seguo queste squadre anche in campo. Come prima squadra ho deciso di seguire la Sales contro il Rifredi e Martino ha giocato anche una buona partita facendo ottime parate. Spesso scherzavamo in campo perché stavo dietro la sua porta a fare le foto. Poi mi è arrivata la notizia da parte del direttore sportivo con Martino che sarà impegnato in questa partita importante e ho pensato di scrivere questo articolo sul Corriere Fiorentino. Volevo fare forza a Martino, ai suoi genitori e anche ai suoi compagni. Ho pensato poi che in questa operazione potesse essere coinvolta anche la Fiorentina, squadra di cui Martino è tifoso, e in particolare David De Gea".

