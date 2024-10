MAREGGINI, De Gea come Toldo e Frey, porta punti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In casa Fiorentina hanno ancora tutti negli occhi la prestazione da fuoriclasse sfoderata domenica da David De Gea: due rigori parati, altri due interventi prodigiosi e un carisma che ha già conquistato città e tifosi.Sulla leggenda dello United si sono espressi anche due ex portieri viola come Gianmatteo Mareggini e Marco Landucci, che trovano spazio oggi sulle colonne de la Nazione. Per Mareggini "De Gea è un portiere straordinario che non doveva dimostrare nulla. La cosa che più mi ha lasciato senza parole è il fatto che mai, a memoria mia, un portiere della Fiorentina era riuscito a parare due rigori nella stessa gara. Questo vuol dire che siamo di fronte a un autentico fuoriclasse. De Gea ha le stimmate del portiere che porta punti, come prima di lui lo sono stati Frey e Toldo".

Landucci aggiunge: " Il sogno di chi come lui ricopre quel ruolo è quello di parare due rigori nella stessa partita e lui ci è riuscito, ma la carriera importante che ha alle spalle parla per lui. Stare un anno fermo non è banale: per questo ero curioso di rivederlo all’opera dopo Manchester. Stare fermo, però, gli ha trasmesso gli stimoli per rimettersi in discussione".