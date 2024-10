CALAMAI, De Gea? Bravo Pradè, ma ora va blindato

FirenzeViola.it

Come ogni mattina, Luca Calamai è intervenuto su Radio FirenzeViola per dare la sua pillola quotidiana attraverso il "Caffè Nero Bollente": "La mia riflessione di stamani è dedicata a De Gea. Quello che ha fatto col Milan è già nella storia, ma io penso al futuro. C'è un'opzione per la stagione successiva, non è ben chiaro a favore di chi.

Il Ds Daniele Pradè ha fatto qualcosa di straordinario nell'acquistarlo questa estate ma ora deve chiudere il cerchio, convincendo De Gea a legarsi subito alla Fiorentina per le stagioni successive. Attorno a lui si può costruire un ciclo di 2-3 anni. Non vorrei diventasse l'ennesimo campione che sta un anno a Firenze e poi saluta".