Crystal Palace-Fiorentina 3-0, Sarr cala il tris per le Eagles

Crystal Palace-Fiorentina 3-0, Sarr cala il tris per le EaglesFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:54Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina è sotto per 3-0 contro il Crystal Palace. Sarr cala il tris per gli inglesi al 90': cross teso e ben calibrato di Kamada, l'attaccante stacca di testa e sorprende De Gea.