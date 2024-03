CONFERENCE, Di nuovo in Repubblica Ceca: le curiosità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ai quarti di finale di Conference League sfiderà il Viktoria Plzen. L'andata, in programma l'11 aprile, si giocherà in trasferta. I viola torneranno a dieci mesi di distanza dall'ultima volta in Repubblica Ceca, dove si consumò la sciagurata finale a Praga contro il West Ham. Un paio di curiosità sul Viktoria Plzen, terzo in campionato a nove punti dalla capolista.

A cavallo tra gli anni Quaranta e Novanta il club si chiamava "Skoda Plzen" per via della nota casa automobilista connazionale che ne era sponsor. Dulcis in fundo, nel 2017 le panchine dell'impianto sportivo dei cechi furono realizzate a forma di... birra Gambrinus, tipica locale. CLICCA QUI per altri dettagli.