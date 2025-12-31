Comuzzo il migliore della Fiorentina a Parma. I risultati del Top FV

È stato Pietro Comuzzo il miglior giocatore della Fiorentina nella dolorosa sconfitta di Parma. Nonostante l'1-0 subito dai viola, il giovane difensore gigliato ha raccolto la maggior parte dei voti dei lettori di Firenzeviola.it arrivando quasi al 40% delle preferenze. Seguono Fagioli al secondo posto con il 25% e Gudmundsson sul gradino più basso del podio con il 13% dei voti. Questi i risultati nel dettaglio:

De Gea 3.03 %

Dodo 0.43 %

Comuzzo 39.9 %

Pongracic 1.01 %

Viti 0.72 %

Ndour 0.29 %

Fagioli 24.75 %

Mandragora 0.94 %

Parisi 10.03 %

Kean 0.51 %

Gudmundsson 13.64 %

Piccoli 0.51 %

Fortini 0.58 %

Kouadio 1.66 %

Sohm 0.58 %

Gosens 1.44 %