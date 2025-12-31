Comuzzo il migliore della Fiorentina a Parma. I risultati del Top FV
È stato Pietro Comuzzo il miglior giocatore della Fiorentina nella dolorosa sconfitta di Parma. Nonostante l'1-0 subito dai viola, il giovane difensore gigliato ha raccolto la maggior parte dei voti dei lettori di Firenzeviola.it arrivando quasi al 40% delle preferenze. Seguono Fagioli al secondo posto con il 25% e Gudmundsson sul gradino più basso del podio con il 13% dei voti. Questi i risultati nel dettaglio:
De Gea 3.03 %
Dodo 0.43 %
Comuzzo 39.9 %
Pongracic 1.01 %
Viti 0.72 %
Ndour 0.29 %
Fagioli 24.75 %
Mandragora 0.94 %
Parisi 10.03 %
Kean 0.51 %
Gudmundsson 13.64 %
Piccoli 0.51 %
Fortini 0.58 %
Kouadio 1.66 %
Sohm 0.58 %
Gosens 1.44 %
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
