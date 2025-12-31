Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "«Motivi familiari», quando torna Kean? Giallo intorno all’attaccante che ieri non si è allenato. Il club non sa quando lo riavrà".

La Nazione: "Samardzic, ed è già 2026".

Corriere dello Sport-Stadio: "Dodo incedibile. Fiorentina, nuova difesa: blitz per Coppola e Becao. 

La Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione Viola. Mancano i gol, Dzeko è ai saluti. Tentazione Boga, idea Samardzic".

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Dodo a gennaio può partire".

Tuttosport: "Fiorentina, guai continui: Kean assente Lascia il Viola Park, motivi di famiglia".