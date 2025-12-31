Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "«Motivi familiari», quando torna Kean? Giallo intorno all’attaccante che ieri non si è allenato. Il club non sa quando lo riavrà".
La Nazione: "Samardzic, ed è già 2026".
Corriere dello Sport-Stadio: "Dodo incedibile. Fiorentina, nuova difesa: blitz per Coppola e Becao.
La Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione Viola. Mancano i gol, Dzeko è ai saluti. Tentazione Boga, idea Samardzic".
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Dodo a gennaio può partire".
Tuttosport: "Fiorentina, guai continui: Kean assente Lascia il Viola Park, motivi di famiglia".
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaAnnus horribilis: dal quinto posto al -5 dalla salvezza, il 2025 della Fiorentina in numeri e immagini
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
