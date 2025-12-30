Parma-Fiorentina 1-0, chi salvi tra i giocatori viola? Vota il sondaggio di FV
FirenzeViola.it
Sbaglia ancora la Fiorentina in campionato. Nonostante la larga vittoria contro l'Udinese, la formazione viola torna alla sconfitta dopo neanche una settimana, uscendo ko dal Tardini di Parma per 1-0 (rete di Sorensen). Un'altra giornata nefasta, in cui come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo (in questo caso, il "meno peggiore") tra le fila di Vanoli. Ecco il link:
Pubblicità
Notizie di FV
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
4 Nicoletti: "La Fiorentina ha tempi biblici. Paratici annunciato il 20 dicembre perché non è ancora qui?"
Copertina
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com