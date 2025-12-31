Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

FirenzeViola.it
La Fiorentina torna ad allenarsi in questo ultimo giorno dell'anno con vista sulla Cremonese, partita in programma domenica alle 15 al Franchi. Da valutare le condizioni di Fazzini, ancora alle prese con i problemi fisici, al pari di quelle di Pablo Marì, mentre sarà assente ancora Moise Kean, in permesso per motivi familiari già da ieri. La squadra si ritroverà oggi in mattinata al Viola Park per il consueto allenamento, poi il rompete le righe per l'ultimo dell'anno e il ritrovo domani pomeriggio per un'altra seduta.