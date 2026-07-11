Jimenez e la formula del riscatto con percentuali sulla rivendita "variabili"
In attesa dell'ufficialità del quarto acquisto viola, Alex Jimenez, terzino destro classe 2005, ex Milan e proveniente dal Bournemouth, proviamo a ricapitolare cifre e formula dell'operazione, piuttosto intrigata anche se molto "internazionale".
Cifre e formula del riscatto
Lo spagnolo è stato riscattato dal Bournemouth proprio in estate ad una cifra oltre i 20 milioni (cifra spartita a metà tra Milan e Real Madrid, che punta molto sulle percentuali di rivendita). Ora il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni e, in caso che sia esercitato, il Bournemouth mantiene la percentuale del 30%. Percentuale che però la Fiorentina può abbassare comprando un 10% in più per altri 3 milioni (o il doppio lasciando agli inglesi il 10%, fino cioè ad acquisirne il valore del 90%). Un'opzione che diventa però obbligatoria nel caso in cui il giocatore faccia almeno 30 presenze.
Contratto
Il giocatore in questo caso si legherebbe alla Fiorentina per altri 4 anni ad un ingaggio intorno al milione, in linea con gli altri contratti stretti nell'era Paratici: profili giovani pur con esperienza e con ingaggi sostenibili.
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