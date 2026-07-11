Jimenez e i guai legati ai messaggi alla minorenne diventati virali

Jimenez e i guai legati ai messaggi alla minorenne diventati viraliFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:55Notizie di FV
di Redazione FV

Alex Jimenez, nuovo acquisto della Fiorentina, si porta dietro una controversia diventata virale un paio di mesi fa, quando è stato scoperto un suo scambio di messaggi con una minorenne, di 15 anni. "Mi piacciono le ragazze giovani" si era letto in una di queste conversazioni. 

Chat che sono diventate pubbliche e che hanno scatenato un'ondata di indignazione online e richieste di un'indagine urgente che il Bournemouth ha prontamente raccolto, mettendo il giocatore fuori rosa e annunciando con un comunicato ufficiale di aver avviato la sua indagine in merito. 

Messaggi gravi che hanno portato alla sospensione del giocatore e all'indagine interna del club, oltre che al monitoraggio delle autorità inglesi. 