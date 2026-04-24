Chi il miglior viola nel pareggio a Lecce? Vota il sondaggio Top FV!
FirenzeViola.it
La Fiorentina pareggia a Lecce e si avvicina alla salvezza. Nel monday-night della trentatreesima giornata di Serie A i viola passano in vantaggio col primo gol in Italia di Jack Harrison, poi vanno in affanno per svariate porzioni della gara e subiscono il pari di Tiago Gabriel, rischiando di capitolare nel finale. Come in ogni occasione vi chiediamo di votare il Top Fv, ovvero il miglior giocatore della Fiorentina nella partita in questione.
Pubblicità
Notizie di FV
Caso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare di Luca Calamai
Le più lette
1 Caso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
Angelo GiorgettiPunto sbarbato a Lecce e salvezza più vicina. E ora i cambiamenti: 15 operazioni in entrata e le idee di Paratici per ristrutturare il club. Potrà intervenire in ogni settore? Il nodo allenatore, un mercato difficile e lo scouting rifondato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com