C'era anche il CT Gattuso a vedere Fiorentina-Napoli al Franchi
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:42
di Redazione FV

Presenza speciale sugli spalti dell'Artemio Franchi per assistere alla sfida tra la Fiorentina e il Napoli, partita terminata 3-1 per gli azzurri: c'era anche il CT dell'Italia Rino Gattuso a vedere la partita. L'allenatore dell'Italia ha voluto seguire da vicino, dopo gli impegni di settimana scorsa, alcuni giocatori del suo gruppo come Kean e Politano.