FirenzeViola Top Fv, De Gea il migliore in Fiorentina-Genoa. Sul podio Braschi e Parisi

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La partita della Fiorentina con il Genoa è stata importante ai fini della salvezza: lo 0-0 ha permesso di conquistare il punto mancante a sancire la permanenza in serie A dei viola. Lo spettacolo non c'è stato anche se il Genoa in un paio di occasioni ha impegnato De Gea. Proprio per questo i lettori di FirenzeViola che hanno partecipato al nostro sondaggio, il Top Fv, hanno premiato il portiere spagnolo come migliore in campo tra i viola. Per lui ha votato il 43,46% degli 872 partecipanti al sondaggio. Sul podio, nonostante una domenica impegnativa contro Ostigard il giovane attaccante Braschi che ha fatto il suo debutto da titolare: il fiorentino ha ricevuto il 17.55% dei voti.

Terzo Parisi con il 12.27%. Di poco sotto, quarto con 11.24%, Solomon. Più distaccati tutti gli altri: quinto Ranieri con 4.13% e sesto Gudmundsson con 2.64%. Chiude la graduatoria delle preferenze Fabbian con lo 0.46%.