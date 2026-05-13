Fonti Ansa: "Derby alle 12 non percorribile, si gioca lunedì alle 20.45"

Fonti Ansa: "Derby alle 12 non percorribile, si gioca lunedì alle 20.45"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45. (ANSA).