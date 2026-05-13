Derby di lunedì sera, la Lega serie A presenta formale ricorso al Tar

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Dopo il no alle ipotesi proposte oggi dalla Lega serie A di anticipare il derby (e le gare collegate, compresa Juventus-Fiorentina) alle 12 di domenica e di far slittare di mezzora la finale degli Internazionali di tennis, arriva la risposta della stessa Lega che ha presentato il ricorso al TAR per impugnare formalmente la decisione della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby Roma-Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì alle 20:45. La decisione come riporta SkySport è attesa per domani pomeriggio.