RFV Ceccarini: "La Fiorentina ha mosso i primi passi per Tiago Gabriel. Sul giocatore anche il Milan"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione legata al nome di Tiago Gabriel, difensore del Lecce accostato alla Fiorentina: "Questa estate il Milan ha fatto un'offerta importante al Lecce per Tiago Gabriel, proposta che il Lecce ha rifiutato ritenendo che il valore del giocatore sarebbe potuto crescere ulteriormente alla fine di questa stagione. L'interesse rossonero è stato declinato ma il club di Cardinale rimane sul giocatore visto che a gennaio andrà alla ricerca di un difensore centrale. Anche la Fiorentina però ha messo gli occhi su questo classe 2004, che sa essere pericoloso anche in fase offensiva segnando da palla inattiva. I viola hanno già mosso i primi passi, andando su un giocatore di un certo livello e di prospettiva, il che per la Fiorentina è un bellissimo segnale, un segnale di progettualità. Ipotizzando però che il discorso sia per gennaio nel caso servirebbe la cessione di un difensore, che potrebbe essere anche Pongracic. Se invece l'operazione fosse per l'estate il discorso sarebbe diverso, così come il budget a disposizione. Il nome in ogni caso è seguito con grande attenzione".

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