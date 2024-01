BELOTTI, Dal prestito all'ingaggio: le tappe previste domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'accordo tra la Fiorentina e la Roma per l'arrivo di Andrea Belotti in maglia viola è stata indubbiamente la notizia più letta di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it. I due club, come riportato in primis da TMW, hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito oneroso e secco, fino a fine stagione.

Manca solo da definire l'accordo tra il centravanti giallorosso e la società di Commisso sull'ingaggio, motivo per il quale le due parti si incontreranno domattina, e se tutto - come sembra - dovesse risolversi nel migliore dei modi, Belotti approderà a Firenze già nel pomeriggio per visite mediche e firma sul contratto.