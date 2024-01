lL GALLO È VIOLA: L'ATTACCANTE ATTESO A FIRENZE GIÀ DOMANI

Fonte: ha collaborato Luciana Magistrato

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo clamorose sorprese, il prossimo acquisto della Fiorentina sarà il "Gallo" Andrea Belotti. Che la Fiorentina volesse cambiare qualcosa là davanti, non solo per quanto riguarda gli esterni d'attacco, era già nell'aria da un po' di tempo e, proprio per questo, nelle ultime ore la dirigenza viola, visti anche i numeri non del tutto entusiasmanti delle punte (6 gol in 28 presenze per Lucas Beltran e 4 reti su 30 presenze per M'Bala Nzola), ha deciso di dare l'accelerata definitiva per regalare una nuova punta a mister Vincenzo Italiano.

L'attaccante originario di Calcinate si trasferirà a Firenze con la formula del prestito secco oneroso fino al prossimo giugno: il suo obiettivo è quello di ritornare, proprio sulle rive dell'Arno, lo stesso attaccante che tanto aveva fatto innamorare i tifosi del Torino. Belotti, reduce da 22 presenze con la maglia della Roma - confezionate da 6 gol tra campionato ed Europa League -, arriva in Toscana alla ricerca del riscatto e del giusto minutaggio per ritrovare la maglia della Nazionale azzurra, quest'estate impegnata negli Europei in Germania.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'ex attaccante granata sarebbe atteso a Firenze già nella giornata di domani. Dopo le voci sul possibile scambio Belotti-Ikoné (trattativa smentita dallo stesso Joe Barone che aveva chiarito la posizione del club viola nel voler trattenere il francese), il classe '93 vestirà, dunque, la maglia viola per i prossimi cinque mesi. L'operazione Belotti, inoltre, verrà ultimata indipendentemente dall'addio di M'Bala Nzola, con l'angolano che potrebbe comunque terminare la stagione in prestito tra Premier League o Serie A, dove Empoli, Salernitana e Cagliari restano alla finestra.