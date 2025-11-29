Angeloni: "La Fiorentina chiede due giovani l'anno in prima squadra, che soddisfazione due 2006 contro la Juve"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha inaugurato il nuovo format di Radio FirenzeViola sui giovani "Made in viola" concedendo una lunga intervista in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza, sottolineando la linea della società viola: "La Fiorentina chiede uno o due giocatori in Prima squadra tutti gli anni. E' molto difficile perché il livello viola è alto. Abbiamo raggiunto quello che era il lavoro che mi era stato chiesto perché nel giovanile c'è un lavoro lungo e ci vuole pazienza e bisogna sapere aspettare e i risultati, al di là delle vittorie che sono arrivate così come le sconfitte, e sono arrivati giocatori in prima squadra.

Sabato contro la Juventus c'erano due 2006 in campo, non credo che in Italia ci sia questo perciò è un motivo di orgoglio". Leggi qui tutta l'intervista.