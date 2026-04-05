Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

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Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, due luci nel buio"

La Nazione: "Ottanta a vuoto e poi arriva Fagioli. I tre punti più pesanti della stagione"

Tuttosport: "Il Verona domina, ma segna Fagioli"

La Gazzetta dello Sport: "Fagioli uomo salvezza"