FirenzeViola Fiorentina da Europa nel 2026: è sesta in classifica, ha fatto meglio della Roma

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Scoprirlo e dirlo adesso pare quasi paradossale. Eppure i numeri non mentono: questa Fiorentina in perenne lotta per la salvezza, oggi nella classifica dell'anno solare 2026 sarebbe in piena corsa per l'Europa, per un posto in Europa League. Infatti in quattordici partite ha conquistato ben 23 punti facendo meglio di Roma e Lazio (e per adesso anche della Juve che però ha una gara in meno, quella che dovrà giocare nel tardo pomeriggio con il Genoa). Che la svolta sia arrivata in questo 2026 non ci sono dubbi ma i prodromi di questa rinascita si erano avvertiti nella seconda metà di dicembre, in occasione della vittoria casalinga contro l'Udinese. Sì, quel successo maturò anche grazie all'espulsione di Okoye dopo pochi minuti ma quella gara ha racchiuso in sé tanti aspetti positivi. Intanto il cambio di modulo, il passaggio alla difesa a quattro tanto richiesto, poi la felicissima intuizione di Parisi esterno alto a destra. Era il 21 dicembre, una data forse sottovalutata e che invece va segnata con un circoletto rosso per la stagione della Fiorentina. E' vero che nella partita successiva la squadra di Vanoli perse contro il Parma ma rileggendo quella gara, la Fiorentina creò varie occasioni mancando un pareggio che sarebbe stato meritato.

Solo 3 sconfitte - Analizzando ancora i dati sono sei le vittorie viola nel 2026 in campionato, cinque pareggi e tre sole sconfitte. Se contro il Napoli al Maradona poteva anche essere messo in preventivo un ko, gli altri due sono stati inattesi, soprattutto quello contro il Cagliari in casa. A Udine - nel giorno del ritorno alla difesa a 3 -è arrivata l'ultima sconfitta viola in campionato. Era il 2 marzo, da oltre un mese dunque la Fiorentina non perde. Nelle ultime quattro partite ha messo insieme due vittorie e due pareggi. Di sicuro adesso anche in vista della doppia sfida di Conference contro il Crystal Palace servirà ritrovare la miglior Fiorentina anche dal punto di vista della carica, del gioco e della brillantezza. Aspetti che, al di là della vittoria conquistata con il Verona, sono mancati totalmente sabato scorso.

Le ultime sette di campionato - La Fiorentina ora può respirare un po' di più e forse potrà preparare ancora meglio la sfida di giovedì. Poi in campionato avrà una serie di partite in cui poter raccogliere quei 5-6 punti che potrebbero bastare per la salvezza. E' sempre complicato fare tabelle: la Fiorentina giocherà quattro delle ultime sette in casa e lo farà contro Lazio, Sassuolo, Genoa e Atalanta. Nella speranza che il fattore campo torni a farsi valere. Perché in effetti la Fiorentina pare più una squadra da trasferta: nelle ultime quattro fuori casa ha vinto tre volte.