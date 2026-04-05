FirenzeViola Il cammino della Fiorentina tra scontri diretti e palcoscenici prestigiosi: il calendario

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Dopo la cruciale partita di sabato pomeriggio contro il Verona, la Fiorentina avrà davanti a se gli ultimi incontri di campionato, che stabiliranno se il prossimo anno la squadra viola militerà in Serie A o in B. Ovviamente l'auspicio è che il club gigliato si salvi e se possibile con serenità, senza dover camminare sul filo del rasoio fino all'ultimo. Queste sono le 7 partite, in cui la Fiorentina sarà occupata dopo la vittoria di Verona:



Due "Monday Night" consecutivi

Dopo la trasferta al Bentegodi di Verona, la squadra allenata da Paolo Vanoli sarà occupata per un duplice appuntamento del "Monday Night". Il primo di questi è contro la Lazio. I biancocelesti nell'ultimo mese hanno messo a referto ben 3 vittorie e un pareggio contro Sassuolo, Milan, Bologna e Parma. I risultati parlano di una necessità di punti che non coincide però con la classifica, dove la Lazio non ha niente da chiedere, infatti si trova ben distante sia dalla zona Europa sia dall'Atalanta davanti di 7 punti. Dunque pochi stimoli, che possono tornare utili alla Fiorentina ai fini del risultato. Alla sfida casalinga contro i laziali segue, forse, la partita più importante della stagione del club gigliato contro il Lecce. Al momento le due squadre distano solo un punto, con i pugliesi retrocessi a causa della differenza reti, che premia la Cremonese. Uno scontro diretto che deciderà probabilmente le sorti delle due squadre. A partire favorita sarà la Fiorentina, ma mai sottovalutare il Lecce, che negli ultimi due scontri diretti contro Cagliari e Cremonese è sempre riuscito a fare bottino pieno.

La sfida del Via del Mare non è la sola in cui la Fiorentina ha le carte in regola per fare risultato. Dopo essersi lasciati alle spalle il Mar Adriatico di Lecce si torna nell'entroterra toscano, si torna al Franchi contro il. Per i neroverdi vale lo stesso discorso fatto per la Lazio: sono tranquilli in classifica, distanti dalla zona salvezza e da quella Europa. Siche, però, non gli sta impedendo di entrare in campo sempre con la voglia di portare a casa il risultato. Chissà se lo spirito sarà lo stesso arrivati alla 34esima giornata. L'ultima sfida in cui la Fiorentina può raccogliere punti preziosi è contro il(36esima giornata). La squadra di De Rossi, che prima del suo approdo in Liguria era stato affiancato anche alla viola, al momento si trova a distanza di sicurezza dalla zona rossa, ma questo non esclude il fatto che possono rimanere in. Dunque per la Fiorentina sarà una lotta vera, dove solo il più tenace e voglioso di salvezza raggiungerà la meta.Tra Sassuolo e Genoa c'è l'insidiosa trasferta di. I giallorossi galleggiano tra la, che lentamente si allontana, e l'Europa League. La battaglia per entrare nella competizione europea più ambita è serratissima con Como e Juventus, che vogliono togliere il posto alla squadra di Gasperini. Laper tale posizione è il, che ha 3 punti di vantaggio su entrambe le sue rivali. Questo può essere un, che spera di trovarsi di fronte una Roma fuori dai giochi Champions alla vigilia del match. La Fiorentina deve fare punti nei suddetti incontri per un ulteriore motivo: nelle. Come detto per la Roma, anche la Juventus lotta per un posto in Champions e dunque con molta probabilità, date le sfide che precedono la partita con la viola, sarà ancora a confronto con il Como. La stagione si conclude fronteggiando una vecchia conoscenza del calcio fiorentino,, che giocando al Franchi contro la sua ex squadra venderà cara la pelle pur di ottenere i tre punti e magari ottenere un miracoloso posto in Europa.