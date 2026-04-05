FirenzeViola Solomon assente a sorpresa a Verona ma atteso da Londra in poi, anche in vista del riscatto

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Ieri doveva essere la partita di Manor Solomon ma per il giocatore ci sarà ancora da attendere qualche giorno prima di rivederlo in campo. Eppure due sabati fa, quando la Fiorentina ha aperto le porte del Viola Park ai tifosi per l’allenamento, l’esterno era in gruppo ed ha ben giocato la partitella (a campo ridotto e non 90’ ben inteso). Nessuno dunque avrebbe dubitato della sua presenza a Verona dove, su quella fascia non è andato tutto alla perfezione con Gudmundsson che spazia a tutto campo e Gosens che spende tante energie tra difendere e salire per aiutare la squadra. Una catena insomma che non ha funzionato granché, al netto della (fondamentale) vittoria.

Ma Vanoli ha probabilmente voluto dare a Solomon la possibilità di recuperare definitivamente e al meglio in vista di questo delicato momento della stagione. L'esterno israeliano sarà a disposizione a Londra, per i quarti di andata della Conference, una gara difficile in cui però la Fiorentina inizia a credere. Lo scoglio più duro probabilmente della competizione europea, una sorta di finale anticipata, e per i viola sarà fondamentale crederci e giocarla al meglio per avere la possibilità di un trofeo che salverebbe la stagione nell'anno del centenario.

Poi sarà tempo di riflessioni sul futuro di tanti giocatori, compreso appunto Manor Solomon. Dieci milioni di riscatto non sono molti per la qualità del giocatore che però, anche a causa del poco minutaggio con cui è arrivato, ha mostrato limiti di tenuta fisica. Quei pochi minuti contro lo Jagiellonia sono stati fatali in un momento di grande continuità, troppa per il suo fisico appunto. Ed è su questa tenuta, oltre che sul badget complessivo a disposizione per rifare la squadra, che la società vorrà riflettere molto.