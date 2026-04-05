Pasqua libera, Pasquetta a lavoro: il programma della Fiorentina dopo Verona

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Dopo la pesantissima vittoria in casa del Verona, la Fiorentina si concede una domenica di stacco per godersi la Pasqua e ricaricare le batterie prima del rush finale di stagione. Il tecnico Vanoli, infatti, dopo il successo del Bentegodi ha concesso la giornata di oggi libera ai propri giocatori, mentre il ritrovo è previsto per la seduta di scarico in programma domani. Dunque, Pasquetta a lavoro al Viola Park per iniziare a concentrarsi sulla sfida d'andada al Crystal Palace, prevista per le ore 21 di giovedì prossimi a Selhurst Park.