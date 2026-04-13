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"80 voglia di quel giglio": ecco la mostra sugli anni Ottanta della Fiorentina

"80 voglia di quel giglio": ecco la mostra sugli anni Ottanta della Fiorentina
Oggi alle 11:18Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Lorenzo Marucci

Un evento a dir poco vintage nel cuore di Firenze. Si è aperta stamani, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 10.30, la mostra "80 nostalgia di quel giglio" una raccolta di cimeli legati alla Fiorentina dei Pontello. Mostra in programma per i prossimi tre giorni in Villa Arrivabene, in piazza Alberti a Firenze, curata da Simone Perini e incentrata sui 'favolosi' anni ottanta a cui hanno partecipato anche tanti ex viola come Giancarlo Antognoni ed Eraldo Pecci. Queste le foto della mattinata realizzate da Firenzeviola.it: