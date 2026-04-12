Fabbian e un campionato ancora impronosticabile: adesso vuole la svolta
Uno dei pezzi più letti oggi è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al momento di Giovanni Fabbian: in quindici presenze col giglio sul petto, del centrocampista scuola Inter non è rimasta alcuna traccia. Impronosticabile, un po’ come l’intera stagione viola, il rendimento di un ragazzo che per quasi tutti è ritenuto almeno un buon giocatore, capace di abbinare discreta tecnica ad altrettanto dinamismo. Doti assai lontane dal Fabbian versione fiorentina, del quale si sono assolutamente perse le tracce. Nessun gol, un solo assist (col Como in Coppa Italia) e poche prestazioni sufficienti. Difatti, un impatto praticamente nullo.
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