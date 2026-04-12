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Rifinitura con vista Lazio e infermeria da svuotare: Fiorentina, il programma di oggi

Rifinitura con vista Lazio e infermeria da svuotare: Fiorentina, il programma di oggiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. Al Viola Park, questa domenica Paolo Vanoli ultimerà la preparazione al match di domani sera contro la Lazio, valido per 32esima giornata di campionato. L'occasione finale per capire come stanno gli acciaccati e chi potrà realmente tornare a disposizione, soprattutto Solomon, Kean e Parisi. L'allenamento di oggi servirà soprattutto a questo, oltre che a sistemare gli ultimi dettagli per affrontare i biancocelesti.