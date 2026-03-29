Notifiche per le news più importanti di FirenzeViola: scopri come attivarle!

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Notizie di FV
Kean pronto a trascinare l’Italia. Fagioli va protetto, Firenze lo ha capito. Vanoli lavori in pace poi a giugno si vedrà. Verona e lLecce tappe capitali per la salvezzadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Sindrome di Stoccolma: la ritrovata unità dell'ambiente l'asso nella manica della Fiorentina per il finale di stagione
Copertina
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
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