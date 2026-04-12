Alla ricerca del vero Gosens: il rush finale deciderà il suo futuro in viola
E' stato Robin Gosens uno dei protagonisti dei focus odierni su Firenzeviola.it. Tra i più letti, appunto, quello legato al tedesco che è reduce inoltre da un periodo di grande stress a livello di minutaggio. L’assenza di Parisi, oltre anche a quella di Fortini, lo hanno portato a dover giocare quasi sempre nelle ultime partite, siamo a 337 minuti disputati nelle ultime quattro di campionato, dopo invece quattro panchine consecutive precedenti. Ora, immaginare che Robin possa tornare ai livelli ammirati sotto la gestione Palladino sembra quasi impossibile. L'ex Atalanta e Inter infatti va per i 32 anni e probabilmente il meglio in carriera lo ha già fatto vedere. In attesa però di arrivare alle valutazioni finali sul suo futuro a Firenze, che inevitabilmente verranno fatte in estate, a questa Fiorentina serve ancora un sussulto da parte di Gosens. Magari già a partire dalla partita di domani contro la Lazio.
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