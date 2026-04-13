Fiorentina-Lazio vale la salvezza, ma il Franchi sarà 'tiepido' stasera: il punto del CorSport
Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione ambientale in casa viola: Fiorentina-Lazio potrebbe regalare la salvezza virtuale ai padroni di casa e chiudere quasi definitivamente un incubo che dura da agosto: anche il popolo viola lo sa ma nonostante questo il Franchi sarà lontano dal soldout. Poco più di 19mila i presenti previsti, con un tutto esaurito fissato a 22mila spettatori massimo che non sarà neanche sfiorato nonostante la portata della gara. A incidere sono tanti fattori, non ultimo i risultati isterici di una squadra che non ha mai trascinato dalla sua un pubblico che si sente tradito anche dopo l'"ammutinamento" di Londra.
Giovedì scorso a Selhurst Park era finita coi fischi che piovevano dal settore ospiti, stasera i fischi non ci saranno, quantomeno a inizio gara.
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