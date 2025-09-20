Zazzaroni e Caressa sicuri: "Domani vincerà la Fiorentina". E il primo aggiunge: "Altrimenti retrocede"
Come ogni settimana, il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa e il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni, ospiti dei microfoni di Radio Deejay, hanno fatto la propria previsione della quarta giornata di Serie A. In merito alla sfida tra Fiorentina e Como, in programma domani pomeriggio a partire dalle 18:00 al Franchi, entrambi sono stati concordi nel pronosticare la vittoria di Stefano Pioli e i suoi. Zazzaroni ha inoltre aggiunto: “Dico che vincerà la Fiorentina. Anche perché altrimenti retrocede”.
