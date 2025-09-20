Serie A, Udinese-Milan 0-3: Pulisic show in Friuli, terza vittoria di fila per il Diavolo

Terza vittoria consecutiva per il Milan che nella quarta giornata di Serie A si è imposto 3-0 in casa dell'Udinese sfruttando l'ottima serata di Pulisic. Dopo aver controllato il gioco per buona parte del primo tempo sfiorando il vantaggio con Gimenez, i rossoneri hanno sbloccato il match proprio con lo statunitense al 40' sfruttando un mezzo pasticcio tra Kristensen e Sava.

A inizio ripresa Runjaic ha schierato la sua Udinese con il doppio centravanti, ma il Milan ha chiuso il match già nei primi otto minuti con il timbro di Fofana e la doppietta di Pulisic.