Udinese-Milan chiude il sabato del 5° turno di Serie A: le formazioni ufficiali
Si chiude con il match del Blu Energy Stadium il sabato di Serie A: alle 20:45 va infatti in scena Udinese-Milan, gara valida per la quarta giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match:
UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Solet, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Davis. All. Runjaic.
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Fofana, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.
