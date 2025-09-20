FirenzeViola

Sarà ancora un Franchi quasi sold-out: quasi 21mila spettatori attesi domani

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:40
di Andrea Giannattasio

Domani allo stadio Artemio Franchi si annuncia una cornice di pubblico calorosa per la sfida tra Fiorentina e Como, con circa 20.500 spettatori attesi. A contribuire al numero sono i circa 13.500 abbonati già confermati e 7.000 biglietti singoli venduti, segno di un interesse crescente intorno alla squadra. La presenza di così tanti tifosi dovrà rappresentare un fattore motivante per i giocatori, che potranno contare sul sostegno diretto del pubblico in un match che promette emozioni e mette in palio punti pesanti.