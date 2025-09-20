Ranieri e gli anni vissuti ai margini: "Di ritorno da Salerno mi allenavo da solo ma ci ho sempre creduto"

Lunga intervista rilasciata da Luca Ranieri ai microfoni della Lega Serie A, con il capitano viola che ha ripercorso la propria carriera: “Avevo 16/17 anni, ogni tanto mi chiamavano per gli allenamenti in prima squadra. Avevo un rapporto più distaccato con Pioli allora. Vedevo che era già un grande allenatore, ma il rapporto che ho oggi con lui non posso paragonarlo a quello di tanti anni fa”.

Poi il ritorno alla Fiorentina, e i primi tempi vissuti ai margini della rosa: “Mi ricordo quando tornai dal prestito a Salerno, mi allenavo in preparazione da solo su un campetto, mentre gli altri si allenavano insieme. Non dico che fossi fuori rosa ma poco ci mancava. Ci ho sempre creduto, adesso fare il capitano di questa grandissima squadra è una gioia immensa”.

Ranieri è tornato anche sulle tre finali perse: “Sono stati anni belli. Fare tre finali in due anni non è facile. Ci è mancata la gioia finale, però ci siamo tanto divertiti ed è giusto quest’anno provare ad alzare il livello anche se non sarà facile. Col lavoro che stiamo svolgendo ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Sull’esperienza della squadra e quella maturata dallo stesso difensore viola: “Abbiamo tanti giocatori con grandissima esperienza. Ci sono tutti gli elementi per fare una grandissima stagione. Sono maturato sotto tutti i punti di vista. La mia qualità più importante è quella di rimanere sempre concentrato e poi quella di non mollare mai. Con i consigli di allenatore e staff migliorerò ogni giorno. Ogni allenatore ha le sue idee. Con Italiano giocavamo a quattro in difesa, adesso a tre e posso spingermi un po’ più in avanti”.

Infine, sugli obiettivi, Ranieri ha concluso: “L’obiettivo personale è migliorarmi. A livello di squadra vogliamo alzare un trofeo, poi vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno. Sarà difficile ma ci proveremo”.